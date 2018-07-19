Врачи поддержали анестезиолога из Башкирии, попавшего под проверку СКР из-за селфи

Российские врачи устроили флешмоб в поддержку анестезиолога из Учалов. Следственный комитет организовал проверку из-за селфи, которое медик сделал на рабочем месте.

Участники акции считают, что теперь врачу из Башкирии грозит увольнение только из-за одной фотографии. Анестезиолог имеет большой опыт работы и спас немало жизней, пишет «Медиакорсеть».

Сейчас врачи по всей стране выкладывают селфи с работы, добавляя к снимкам хештег #АнестезиологТожеЧеловек.

Напомним, что, по данным СКР, врач анестезиолог-реаниматолог одной из городских больниц республики разместил на личной странице в социальной сети свою фотографию, снятую на фоне проводимой хирургической операции.