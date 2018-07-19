В Ижевске демонтировали остатки шпиля с башни «Ижмаша»

Накануне в Ижевске сотрудники МЧС демонтировали остатки сгоревшего и рухнувшего шпиля на башне здания заводоуправления «Ижмаша». Также спасатели сняли с башни восемь колоколов.

Решение о демонтаже объектов принималось в Росимуществе, сообщает пресс-служба агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии.

«Теперь все эти как поврежденные, так и уцелевшие после пожара элементы главного корпуса, которые составляют предмет его охраны, будут храниться вплоть до подготовительных исследований, предваряющих этап научной реставрации памятника архитектуры. Только после этого станет ясно, какие из них могут быть возвращены на прежнее место, а какие ждет музеефикация», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что 3 июля в Ижевске произошел пожар в историческом здании оружейного завода. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что у республики нет денег на восстановление здания.