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Минтруд может закрепить в Трудовом кодексе увольнение в связи с утратой доверия

08:34, 19.07.2018

Минтруд может ввести в Трудовой кодекс для коммерческих компаний новое основание для увольнения — в связи с утратой доверия. С таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество.

«Возможно, стоит внести в Трудовой кодекс такую поправку, но для ограниченного круга компаний», — приводят «Известия» слова директора департамента госслужбы министерства Дмитрия Баснака.

В настоящее время такая норма применяется только для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности.

Отмечается, что нововведение может помочь бороться с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также поспособствует сохранности интеллектуальной собственности.

Ранее в Минтруде заявили, что увеличение пенсий в 2018 году запланировано в объеме в два раза выше уровня инфляции.

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