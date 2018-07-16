Пенсии будут расти в два раза быстрее инфляции — Минтруд

Увеличение пенсий в 2018 году уже запланировано в объеме в два раза выше уровня инфляции. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.



«По инфляции — в этом году будет ниже, чем 4% все-таки, это будет до 3,2%, 3,5%. И поэтому мы запланировали увеличение пенсий в два раза выше инфляции», — цитирует министра ИА REGNUM.

Отмечается, что при нынешних параметрах инфляции рост пенсий будет «где-то тысяча, около 7%». Именно такой темп можно позволить «при данных параметрах повышения пенсионного возраста».

«Мы привыкли за прошлые годы жить в других масштабах, когда инфляция 10%, 12% в год, и нам кажется, что когда пенсии индексируют на 3−4%, это очень мало. Но это сопоставимо с инфляцией в этом году! В 2018 году пенсии были проиндексированы на 3,7% при инфляции 2,5%. Это в полтора почти раза больше роста цен. Такого не было никогда в прошедшие периоды!» — отметил министр.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о возможном уменьшении размера пенсий в случае, если решение о подъеме возраста выхода на пенсию не будет принято.