Создателя казанской финансовой пирамиды приговорили к пяти годам колонии

В Казани вынесли приговор совладельцу казанского кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Золотой капитал» Максиму Лаврухину. Он получил пять лет колонии общего режима.



По версии следствия, кооператив являлся финансовой пирамидой, похищавшей деньги граждан под обещание высоких процентов за счет вложений в ювелирный рынок, сообщает «Коммерсант». Лаврухину вменялся ущерб на сумму свыше 33 млн рублей, но суд снизил его до 19 млн рублей.

Подсудимый признал свою вину частично. Обжаловать приговор может прокуратура, которая настаивала на более суровом наказании.

Кроме того, пишет издание, Минфин должен подготовить проект ответных санкций против Украины.