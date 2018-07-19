Президент Ирака распустил парламент страны
Президент Ирака Фуад Масум подписал указ об отставке всех 328 членов парламента. Отставку депутатов должны принять нынешний председатель парламента и министр финансов.
Выборы в парламент четвертого созыва прошли в Ираке 12 мая. Однако, как отмечает издание Anadolu, распространились убеждения о нечестности проведения выборов.
Тогда победил блок «Ас-Сайрун», получив 54 места в парламенте четвертого созыва. На втором месте коалиция «Аль-Фатх» — 47 мандатов. Еще 41 место в парламенте займут кандидаты проправительственного блока «Коалиция Наср».
Ранее в Испании депутаты отправили в отставку правительство страны.ОбществоВласть
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