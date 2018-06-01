В Испании депутаты отправили в отставку правительство страны

Сегодня парламент Испании выразил вотум недоверия действующему правительству страны во главе с премьер-министром Мариано Рахоем. Его место займет глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

За отставку правительства проголосовали 180 депутатов. Необходимое для объявления вотума абсолютное большинство составляет 176 голосов, передает «РИА Новости».



Причиной отставки правительства стал коррупционный скандал, связанный с представителями Народной партии, которую возглавляет Рахой.



Стоит отметить, что это первый вотум недоверия правительству, объявленный парламентом Испании с конца 1970-х годов.

Мариано Рахой занимал пост премьера с декабря 2011 года. Нынешний состав кабинета министров был утвержден в конце 2016 года.

Напомним, что в прошлом году в Испании разгорелись страсти из-за отделения Каталонии. Несмотря на проведенный референдум, Мадрид признал незаконным решение Барселоны. Затем премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии и отстранил главу правительства Карлеса Пучдемона.