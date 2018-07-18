К продлению санкций против Крыма присоединились пять стран
Пять стран присоединились к санкциям Совета ЕС против Крыма и Севастополя: Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия.
Отмечается, что эти страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета, сообщает «РИА Новости».
Напомним, ЕС продлил санкции на год. Ограничительные меры по Крыму и Севастополя будут действовать до 23 июня 2019 года.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью РФ.ОбществоВласть
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