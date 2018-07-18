«Нафтогаз» заявил о готовности пойти на мировую с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» заявил о готовности пойти на мировую с «Газпромом». Компания готова рассмотреть предложение России при условии, что оно не будет мешать переговорам по новому контракту на транзит газа.

«И мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока — 2», — цитирует главу украинской компании Андрея Коболева «РИА Новости».

Ранее «Нафтогаз» предложил снизить цену на транзит газа из РФ в обмен на отказ от «Северного потока — 2».