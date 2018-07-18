Журналист Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова

Спортивный журналист Игорь Рабинер подал в суд на Сергея Кирьякова, напавшего на него возле студии «Матч ТВ».

«Я обязан это сделать не для себя, а для профессии. Иначе, если я не дам ход этому делу, люди, подобные Кирьякову, начнут понимать, что за мнение можно бить в лицо. А за мнение нельзя бить в лицо, если мы живем в XXI веке.

В течение 10 дней должно поступить решение либо об открытии, либо о не открытии уголовного дела. Я не очень хорошо знаю, о какой статье речь. Думаю, до суда дело дойдет», сказал Рабинер.

Ранее журналист говорил, что не будет подавать заявление в полицию из-за нехватки времени.

Напомним, вчера экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков ударил Рабинера возле студии «Матч ТВ». Причиной конфликта мог стать прошлогодний текст журналиста о тренере.