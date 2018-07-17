Экс-тренер тульского «Арсенала» ударил журналиста Рабинера возле студии «Матч ТВ»

Экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков напал на журналиста «Спорт-Экспресс» Игоря Рабинера. Инцидент произошел сегодня возле студии «Матч ТВ».

Сообщается, что Кирьяков вначале спросил у Рабинера, не хочет ли тот что-нибудь ему сказать. Услышав отрицательный ответ, тренер ударил журналиста по лицу, после чего между ними завязалась драка.

Позже Игорь Рабинер в «Фейсбуке» сообщил, что не намерен сообщать об инциденте в полицию.

«Чувствую себя совершенно нормально, в полицию заявлять не хочу, потому что мое и без того насыщенное время стоит слишком дорого, чтобы тратить его на этого дебила. Репутации — достаточно», — написал Рабинер в «Фейсбуке».



Напомним, ранее Игорь Рабинер дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».