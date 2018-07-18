Реальные располагаемые доходы россиян в июне выросли на 0,2% в годовом выражении

Реальные располагаемые доходы россиян в июне 2018 года выросли в годовом выражении на 0,2%.

Денежные доходы в среднем на душу населения в июне увеличились в годовом выражении на 3,2% — до 33,28 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Напомним, ранее стало известно, что россияне стали банкротиться в 2018 году в полтора раза чаще. Рост числа личных банкротств вызван сокращением реальных располагаемых доходов населения и распространением знаний о возможностях «рестарта», которые дает процедура несостоятельности.