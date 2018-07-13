Россияне стали банкротиться в 2018 году в полтора раза чаще

Российские суды в январе — июне 2018 года признали банкротами более 19 тыс. граждан. Это на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Показатель подталкивает вверх сложная ситуация в экономике и распространение среди граждан информации о возможности «рестарта», которую дает процедура несостоятельности, говорится в сообщении «Федресурса».

При этом заявителями в делах о банкротстве граждан, как правило, выступают они сами. В первом полугодии 2018 года они инициировали 84,5% процедур, в отношении которых раскрыты такие данные. Кредиторы выступили инициаторами более 14% дел, ФНС — 1,3% дел.

Отмечается, что рост числа личных банкротств вызван сокращением реальных располагаемых доходов населения и распространением знаний о возможностях «рестарта», которые дает процедура несостоятельности.

Ранее сообщалось, что Пензенская область стала лидером Поволжья по числу граждан-банкротов.

