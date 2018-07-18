Задержанная в США россиянка заявила в суде о своей невиновности

Сегодня состоялось первое заседание в США, где рассматривалось дело задержанной по подозрению в шпионаже россиянки Марии Бутиной. В окружном суде Вашингтона женщина заявила о своей невиновности.

Следующее слушание состоится 24 июля.

Россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что Бутина была незарегистрированным иноагентом, сообщает ТАСС.



Напомним, Бутину задержали 15 июля в столице США. Предполагается, что она могла быть использована властями РФ для участия в принятии решений в США. При этом адвокат россиянки заявил, что обвинения против его подзащитной раздуты.