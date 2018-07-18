Фаттахов после избиения подростками мужчины в Челнах: «Надо работать и с теми, кто ходит «в подъезд покурить»

Министр молодежи РТ, комментируя избиение подростками мужчины в Набережных Челнах, заявил, что новое ведомство будет работать с той молодежью, которая ходит «в подъезд покурить».

«ЧП в Челнах — свидетельство того, что, к сожалению, в обществе есть проблемы, которые не заметны, пока не выливаются в кризисы. И это, в том числе, касается работы с молодежью. Розовых очков у нас нет, есть понимание, что помимо «шариков-фонариков», которые привыкли связывать с молодежной политикой, задача нового министерства — работать системно со всей молодежью: в том числе и с субкультурами, и с теми, кто ходит не на организованные мероприятия, а «в подъезд покурить». Надо глубоко анализировать, что есть сейчас на самом деле, делать выводы и принимать системные решения», — написал он в Instagram.



Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ по РТ проводит поверку по факту избиения подростками мужчины в Набережных Челнах, позже он скончался. Его смерть могла наступить в результате сердечной недостаточности.