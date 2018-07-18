В Нижнем Новгороде пройдет первенство России по академической гребле

В Нижнем Новгороде состоится Всероссийский турнир по академической гребле. Он пройдет на Гребном канале с 19 по 22 июля.

Открытие первенства среди юношей и девушек до 17 лет состоится 19 июля в 15.00 на спортивной площадке водно-гребной базы, передает пресс-служба минспорта области.

Турнир будет проходить каждый день с 8.00 до 20.00. А 22 июля состоится торжественное закрытие мероприятия с награждением победителей.

Отметим, что в этом году в соревнованиях будут участвовать 600 гребцов. Для сравнения, в прошлом году насчитывалось 400 участников.