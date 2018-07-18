В Кирове поставщик бахил обманул детский диагностический центр на 60 тысяч рублей
Кировская прокуратура выявила нарушения законодательства при закупке бахил для детского клинического консультативно-диагностического центра.
В рамках исполнения контракта поставщик предоставил медучреждению бахилы в коробках. В них должны были лежать 3 тысячи пар бахил, но после пересчета их оказалось только 1,7 тысячи пар. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.
Результаты проверки прокуратура направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее в Пермском крае суд запретил больнице продавать бахилы по 5 рублей.Общество Кировская область
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