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В Кирове поставщик бахил обманул детский диагностический центр на 60 тысяч рублей

13:01, 18.07.2018
В Кирове поставщик бахил обманул детский диагностический центр на 60 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Кировская прокуратура выявила нарушения законодательства при закупке бахил для детского клинического консультативно-диагностического центра.

В рамках исполнения контракта поставщик предоставил медучреждению бахилы в коробках. В них должны были лежать 3 тысячи пар бахил, но после пересчета их оказалось только 1,7 тысячи пар. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.

Результаты проверки прокуратура направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Пермском крае суд запретил больнице продавать бахилы по 5 рублей.

Общество Кировская область
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