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Бывший челнинский депутат попросил Генпрокуратуру проверить власти республики из-за должности президента РТ

12:59, 18.07.2018 3

Экс-депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой привлечь к ответственности власти Татарстана из-за отказа сменить название должности президента республики.

«Государство определило порядок принятия закона (о сроке на принятие Государственным советом необходимых процедур для переименования должности президента РТ, — прим. ред.). И на всем этом пути: от единогласного голосования депутатов от Татарстана в Государственной думе РФ за этот закон до нежелания руководителя Татарстана Минниханова Р. Н. и руководителя Госсовета РТ Мухаметшина Ф. Х. использовать свое право на обжалование данного документа в КС РФ, говорит о том, что закон не только вступил в силу, но и принят к исполнению вышеуказанными государственными органами РТ. В таком случае мы имеем злостное прямое, а самое главное, публичное неисполнение закона», — говорится в обращении.

Яковлев попросил Чайку рассмотреть данный вопрос в рамках полномочий генпрокурора без отправления его в прокуратуру РТ.

«Кроме того, в рамках мер прокурорского реагирования прошу Вас истребовать от региональных органов государственной власти в Республике Татарстан, в чью компетенцию это входит, привести в соответствие с федеральным законодательством как Конституцию РТ, так и наименование главы региона, устранив дальнейшее применение названия главы региона «президент», — подчеркнул бывший депутат.

В декабре 2017 года Яковлев призвал президента РФ Владимира Путина отменить Конституцию РТ. По его мнению, после того как федеральный центр отказался продлевать договор о разграничении полномочий, главный документ республики перестал быть легитимным.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13:06
    Сильно чешется? Или заказ поступил?
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  • Анонимно 13:26
    Если заказ,то раскрутят на всю катушку, через СМИ сначала.
    Если нет,то просто чешется,что мандата лишили
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  • Анонимно 13:34
    Да, Раисом назвать как-то уже неудобно- есть Раис. А так молодец Яковлев- за законность борется.
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