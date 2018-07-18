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Гордума Ульяновска избрала председателем Илью Ножечкина

12:14, 18.07.2018
Гордума Ульяновска избрала председателем Илью Ножечкина
Фото: ugd.ru

Депутаты ульяновской гордумы утвердили Илью Ножечкина председателем. Ранее он исполнял обязанности спикера муниципального совета.

«Приложу все усилия для того, чтобы городская дума была эффективным коллегиальным органом и проводила успешную работу по улучшению жизни горожан», — приводит пресс-служба гордумы слова Ножечкина.

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали большинство депутатов.

Напомним, Илья Ножечкин возглавлял call-центр при главе города, в 2014 году стал депутатом городской думы, а с 2015-го являлся заместителем главы Ульяновска.

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