Гордума Ульяновска избрала председателем Илью Ножечкина

Депутаты ульяновской гордумы утвердили Илью Ножечкина председателем. Ранее он исполнял обязанности спикера муниципального совета.

«Приложу все усилия для того, чтобы городская дума была эффективным коллегиальным органом и проводила успешную работу по улучшению жизни горожан», — приводит пресс-служба гордумы слова Ножечкина.

Отмечается, что за его кандидатуру проголосовали большинство депутатов.

Напомним, Илья Ножечкин возглавлял call-центр при главе города, в 2014 году стал депутатом городской думы, а с 2015-го являлся заместителем главы Ульяновска.