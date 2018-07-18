Жириновский хочет подать иск к ЕС на 1 триллион евро за «строительство коммунизма» в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил подать иск к Евросоюзу на €1 трлн за «эксперимент по построению коммунизма на территории России».



«Мы предполагаем с юристами разработать документ, ввести практику использования судов по аналогу западной и подать иск к Евросоюзу на €1 трлн, который они должны выплатить русскому народу за ужасный эксперимент по построению в России коммунизма, который привел к неисчислимым жертвам, моральному и материальному упадку, краху устоев», — цитирует пресс-служба ЛДПР лидера партии.

По словам Жириновского, в западных странах часто используют суды для урегулирования имущественных отношений, однако такой практики между государствами пока не существует.