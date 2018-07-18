Британский фонд Кудрина включил Казань и Пермь в десятку самых креативных городов России

Фонд Calvert 22 и консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) составили очередной рейтинг креативного капитала российских городов. В топ-15 вошли Казань, Пермь, Нижний Новгород и Уфа.

Столица Татарстана заняла третью строчку, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Согласно исследованию, Казань набрала 56,17 балла.

Пермь дошла до десятого места, Нижний Новгород оказался на 11-м месте, Уфа достигла 14-й строчки.

Составители исследования пришли к выводу, что наибольший вклад в креативный капитал вносят экономическое положение города, поддержка бюджетных сфер и представленность города в медиа. Наименьший — образованность, креативные ресурсы и поддержка бизнеса.

Напомним, что Казань регулярно входит в рейтинг. Столица Татарстана занимает в нем лидирующие позиции.