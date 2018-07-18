Минниханов встретился с руководством «Сименс»
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством немецкой компании «Сименс». Встреча прошла в Доме правительства Татарстана.
«Сименс» — стратегический партнер Татарстана. Сегменты нашего сотрудничества очень широкие», — отметил Минниханов.
В Татарстане немецкий концерн участвует в проектах в области энергетики и нефтехимии, ведет тесную работу с высшими образовательными учреждениями, говорится в сообщении пресс-службы президента. Кроме того, в республике действует линия сборки датчиков «Сименс» для нефтегазохимических предприятий.
В рамках встречи участники рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Татарстаном и «Сименс» в области образования, в сфере развития цифровой медицины, а также обсудили взаимодействие по перспективным проектам в области энергетики.ОбществоВласть Татарстан
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