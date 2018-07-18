Имущественный налог может принести в бюджет Татарстана 7 миллиардов рублей
Ожидаемые поступления в бюджет Татарстана в 2018 году от имущественного налога на граждан составляют 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за I полугодие 2018 года.
Как передает корреспондент «Реального времени», в первом полугодии 2018 года в доходную часть консолидированного бюджета Татарстана поступило 140,5 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов — 128,9 млрд рублей, безвозмездных поступлений — 11,6 млрд рублей.
Ранее стало известно, что ставка налога на самозанятое население будет зависеть от объема продаж производимой им продукции.ЭкономикаБанки
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