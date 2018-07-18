Давор Шукер про ЧМ-2018: «Хорватская делегация чувствовала себя здесь как дома»

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер поделился своими впечатлениями о чемпионате мира-2018, который прошел в России, где его соотечественники завоевали серебряные медали.

«В плане организации турнир прошел просто великолепно. Все аспекты, включая проживание, передвижение и, конечно, безопасность, были реализованы на „отлично". Хочется поздравить и поблагодарить за этот праздник президента Владимира Путина, вице-премьера Виталия Мутко, главу РФПЛ Сергея Прядкина и весь русский народ. Хорватская делегация чувствовала себя здесь как дома — ведь у нас схожий менталитет, похожая кухня и такая же водка, как и у вас», — рассказал Шукер «Известиям».