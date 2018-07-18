«Армавир» просит присудить техническое поражение «армейцам» Хабаровска

Первый тур в первенстве ФНЛ-2018/2019 начался со скандала. «СКА-Хабаровск» опубликовал официальный ответ на протест «Армавира» по поводу результата матча первого тура ФНЛ между этими командами. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хабаровчан.



Президент «Армавира» Валентин Климко сообщил, что клуб намерен добиваться присуждения «СКА-Хабаровск» технического поражения из-за участия в матче полузащитника Ираклия Квеквескири, который якобы был дисквалифицирован.

«Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально заявляет, что внимательно ознакомился с заявлением, размещенным на официальном сайте ФК «Армавир» 17 июля 2018 г., о якобы неправомочном участии полузащитника нашего клуба Ираклия Квеквескири в матче 1-го тура «Олимп-Первенства России по футболу среди клубов команд ФНЛ» между ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Армавир» (3:0), и будет отстаивать следующую аргументированную позицию в уполномоченном юрисдикционном органе — КДК РФС: хабаровский клуб регламент соревнований не нарушал, участие игрока Квеквескири в этом матче было правомерным. ФК «СКА-Хабаровск» готов предоставить развернутый комментарий по сложившейся ситуации сразу после официального решения КДК РФС», — говорится в заявлении.