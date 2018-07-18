В Башкирии выросло число проблемных долевых домов – Хамитов

Глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание по защите прав дольщиков. Он признал, что за год число проблемных объектов в республике только выросло.

«Число проблемных объектов за год выросло с 29 до 33. Проблемный объект может включать в себя несколько домов, объединённых по признакам территориальности и единства застройщика. Сегодня в числе этих проблемных объектов 95 домов», — приводит слова Хамитова пресс-служба главы РБ.

Руководитель республики отметил, что на сегодня в реестр пострадавших включены 2 014 человек. При этом сроки по передаче квартир нарушили в отношении 5 722 граждан.