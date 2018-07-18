Экс-уфимец Зинченко поедет в турне по США

«Манчестер Сити» огласил состав, который отправится в летнее турне по США. В списке значится и полузащитник Александр Зинченко, информирует Sport24.ru. Напомним, что ранее украинский футболист выступал за ФК «Уфа», где и раскрылся его талант.

Ранее сообщалось, что английский «Вулверхэмптон» намерен приобрести 21-летнего украинца. Предполагалось, что сумма сделки составит 12 млн фунтов стерлингов. В будущем данная цифра могла вырасти до 16 млн из-за бонусов.

В США «МС» пробудет 11 дней, в течение которых проведет матчи с немецкой «Боруссией», английским «Ливерпулем» и испанской «Баварией».