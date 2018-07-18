Налоговики могут получить преимущество перед всеми кредиторами при банкротстве компаний

Российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих предложил обеспечить требования налоговиков залогом, что позволит удовлетворять их раньше остальных. Соответствующий проект поправок в закон о банкротстве направлен в Думу.



При комитете Госдумы по собственности создана рабочая группа, в которой обсуждаются все предложения по банкротству, в том числе эти поправки.

«Конечно, роль государства в банкротстве должна выходить на первый план – до сих существуют управляемые банкротства, и эти предложения в том числе помогут решить эту проблему», цитируют «Ведомости» председателя комитета Госдумы по собственности Николая Николаева.

По его словам, сфера банкротства требует комплексного реформирования. Отмечается, что поправки неоднократно обсуждались с Минэкономразвития, Минюстом и профильными экспертами и были поддержаны государственно-правовым управлением президента и Федеральной налоговой службой (ФНС).