Претендент на мандат думы Казани выдвигается уже в 16 раз

Один из кандидатов от партии выдвигается в Центризбирком Татарстана в 16 раз. Ранее он принимал участие в избирательных кампаниях разного уровня в восьми регионах России.

На два мандата думы Казани, освободившихся после досрочного сложения полномочий депутатов, подали заявку шесть кандидатов, передает ИА REGNUM.

Самому молодому претенденту в августе исполнится 29 лет. Трое заявителей являются самовыдвиженцами, а трое представлены партиями.

Напомним, 9 сентября 2018 года жителям Казани предстоит выбрать депутатов городской думы третьего созыва по Северному округу №1 и Арбузовскому округу №21.