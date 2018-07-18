Претендент на мандат думы Казани выдвигается уже в 16 раз
Один из кандидатов от партии выдвигается в Центризбирком Татарстана в 16 раз. Ранее он принимал участие в избирательных кампаниях разного уровня в восьми регионах России.
На два мандата думы Казани, освободившихся после досрочного сложения полномочий депутатов, подали заявку шесть кандидатов, передает ИА REGNUM.
Самому молодому претенденту в августе исполнится 29 лет. Трое заявителей являются самовыдвиженцами, а трое представлены партиями.
Напомним, 9 сентября 2018 года жителям Казани предстоит выбрать депутатов городской думы третьего созыва по Северному округу №1 и Арбузовскому округу №21.ОбществоВласть Татарстан
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