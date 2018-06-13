Игорь Рабинер: «Бердыев для «Рубина» — как Фергюсон для «МЮ» и Семин для «Локо»

Эксклюзивное интервью известного журналиста и автора книг о футболе

«Реальное время» поговорило с Игорем Рабинером, который, как известно, не привык лезть за словом в карман. И на этот раз обозреватель «Спорт-Экспресса» и автор книг о футболе рассказал все, что думает о Смородской и «Локомотиве», «Рубине» и Бердыеве, НХЛ и КХЛ. И, конечно, о ЧМ-2018 и российской сборной.

«Смородская до такой степени противна, что не хочется погружаться в это дерьмо»

— Можно ли проводить параллели между сборными Черчесова и Хиддинка? Гус в 2008-м ведь тоже нагрузил перед Евро игроков, они «побежали» по ходу турнира и все получилось.

— Слишком рано задумываться о таких параллелях, хотя подготовка Черчесова похожа на то, что я видел при Гусе. Об этом мне, кстати, говорили и Жирков, и Самедов. Но сравнивать этих тренеров можно будет только по результатам.

(Интервью проходило в одном из торговых центров. «Здравствуйте! Что будете заказывать?» — спросил подошедший официант. Уже через 5 минут на столе красовались угри с тунцами, — прим. автора).

— Футбол лучше смотреть на голодный желудок или на сытый?

— Однозначно на сытый. Когда на голодный — трудно сосредоточиться на футболе. Поэтому, кстати, в Англии и Германии, в отличие от России, журналистов досыта кормят в пресс-центрах. Причем речь не идет о халяве, хотя зачастую случается и она. Но нормальные люди готовы платить. Речь об уважении к людям, которые много часов проводят на рабочем месте и не имеют возможности отвлечься и куда-то еще сходить.

— На «Локомотиве» три года назад болельщиков кормили вкусными шашлыками, но все равно прежнее руководство не полюбилось фанатам.

— Это тот случай, когда бардак внутри клуба однозначно перевешивает все остальное. При Смородской из болельщиков делали шашлыки.

«Если я что-нибудь и напишу о «Локомотиве», то мне бы хотелось написать о личности Юрия Палыча, мне это гораздо интереснее». Фото fclm.ru



— У вас не возникало мысли написать книгу «Локомотив», который мы потеряли-2»?

— Согласен, при Смородской в клубе творился еще больший ад, чем при прежних руководителях. Сейчас мысли об этой книге не возникают, поскольку чисто физически не хватает времени. Если я что-нибудь и напишу о «Локомотиве», то мне бы хотелось написать о личности Юрия Палыча, мне это гораздо интереснее. Я уже достаточно всего написал об Ольге Юрьевне и мне не хочется опять погружаться в этот негатив. Смородская до такой степени мне противна, что даже не хочется лишний раз вспоминать то дерьмо.

— А что тогда побудило вас написать первую книгу о «Локомотиве»?

— Уважение к тому, что было создано Семиным и Валерием Филатовым, — и контраст с тем, что произошло потом. Там было смешение позитива и негатива. От того, как он строился, до того, как он разрушался.

— Здесь же — от негатива к позитиву.

— Наверное, читателям это будет интересно. Может быть, со временем я расскажу всю правду о том кошмаре, что был в «Локомотиве» при этой женщине. Пока же у меня на это не хватает времени.

— При Смородской «Локомотив» выиграл Кубок России 2014/15. Стечение обстоятельств?

— Когда при финансовых вливаниях, что были тогда у «Локомотива» — а их было намного больше, чем сейчас, — выигрывается всего один Кубок России, то это очень печально. Никогда у «Локомотива» не было столько денег, сколько при Смородской. Но при этом ни разу в истории он не становился жертвой финансового fair play. И меня больше всего поражает контраст между риторикой Ольги Юрьевны, какую страсть к честному футболу она привнесла, и тем, что происходило на самом деле. Фантастический цинизм — как и заявление Смородской, что она причастна к этому чемпионству. Вот уж словно про это сказал Анатолий Бышовец: «Нет предела человеческой мерзости».





«Нынешним и будущим руководителям «Рубина» надо помнить, с кем команда взяла два золота. «Рубин» не может без Бердыева, они созданы друг для друга». Фото Максима Платонова

«Бердыев для «Рубина» — как Фергюсон для «МЮ» и Семин для «Локо». Они не могут друг без друга»

— Нет у вас ощущения, что те проблемы «Локо» похожи на ситуацию в нынешнем «Рубине»?

— В 2013-м году в «Рубине» была стабильность, но вдруг Бердыева решили убрать. Пришла молодая команда менеджеров, привела своего тренера, потом другого — и где «Рубин» сейчас?! Казань из команды европейского уровня превратилась в середнячка РФПЛ, и возвращение Бердыева я воспринял как единственно возможное и правильное развитие событий.

— Почему же тогда в этом сезоне «Рубин» с Бердыевым чуть не вылетел в ФНЛ?

— Во-первых, никаким вылетом там не пахло. Во-вторых, сразу все восстановить невозможно. В первый год «Локомотив» после возвращения Семина тоже показывал неважные результаты, но взял Кубок, на следующий год выиграл чемпионство. Нынешним и будущим руководителям «Рубина» надо помнить, с кем команда взяла два золота. «Рубин» не может без Бердыева, они созданы друг для друга.

— С каким из европейских клубов можно сравнить такой «роман»?

— Наверное, можно было бы с «Арсеналом» и Венгером, но в последние годы Арсен, при всем к нему и его философии огромном уважении, сильно сдал. Бердыев для «Рубина», скорее, как Фергюсон для «МЮ». Да и в историях «Рубина» и «Локомотива» огромное количество параллелей.

— Теперь можно ждать от «Рубина» чемпионства?

— А почему нет? Кто мог представить перед началом позапрошлого сезона чемпионом «Спартак», а перед началом прошлого — «Локомотив»? Да никто! Насчет чемпионства, конечно, не знаю, но возвращению «Рубина» на лидирующие позиции не удивлюсь ничуть. Сейчас Бердыев как раз занимается восстановлением прежнего, сильного «Рубина», и посредственные результаты этого сезона не должны вводить в заблуждение. Все впереди.

— В начале книги «Как убивали «Спартак» вы писали, что вы одессит, и при этом вам ближе Москва, чем Киев.

— В советские времена так и было. Да и в постсоветские — вплоть до 2014 года. Из «Черноморца» в «Спартак» — две мои любимые команды детства — переходили гораздо охотнее, чем в киевское «Динамо». Пасулько, Перепаденко, Цымбаларь, Никифоров, Парфенов… Одесса — это вольный город, который не хотел никому подчиняться, и в первую очередь — Киеву. Но политическая ситуация отдалила Одессу — как ни крути, часть Украины — от Москвы. И в этом — увы, вина российской власти. Многие мои одесские друзья, которые до Крыма нашу страну обожали, после событий четырехлетней давности, к сожалению, полностью изменили отношение к ней.

«Уже не впервые это происходит, причем вылетали мы и при нынешнем владельце Леониде Климове. С другой стороны, при нем же команда поднималась до финала Кубка Украины и 1/8 финала Лиги Европы, опередив ПСВ». Фото fcchernomorets.ru



«Вылет «Черноморца» для меня — личная трагедия»

— Вы наверняка знаете, что приключилось на днях с «Черноморцем».

— Для меня вылет этого клуба из УПЛ — очень болезненная тема. Для меня, как для в какой-то мере одессита (родители появились на свет в жемчужине у моря, я — уже в Москве, но все детство ездил в этот чудесный город), вылет «Черноморца» — личная трагедия. Уже не впервые это происходит, причем вылетали мы и при нынешнем владельце Леониде Климове. С другой стороны, при нем же команда поднималась до финала Кубка Украины и 1/8 финала Лиги Европы, опередив ПСВ. Тогда «Черноморец» тренировал Роман Григорчук — сильный специалист. Потом в стране начались передряги, и он уехал в Азербайджан, в «Габалу». Честно говоря, сейчас немножко потерял его след, не знаю, где он работает.

— В 2013-м году в «Черноморце» играли Альберто Риера, Пабло Фонтанельо… Сейчас о них приходится только вспоминать. Можно ли сказать, что при нынешней политической ситуации в Украине местный футбол стал гораздо слабее?

— Не только УПЛ, российская лига тоже стала намного слабее.

— С чем это связано?

— В первую очередь — с финансами. Обвал курса рубля в 2014-м году после крымских событий не мог пройти бесследно. Тогда в РФПЛ играли Халк, Витсель, Это'О, Виллиан, Вагнер, Думбия — где они все сейчас?! В РФПЛ сейчас намного меньше классных футболистов, чем это было 5—6 лет назад.

«НХЛ — лига равных возможностей. В КХЛ не так»

— Вы спали сегодня до 14 часов — из-за финальной серии НХЛ?

— Само собой. Я смотрю весь финал «Вашингтон» — «Вегас», от первой до последней минуты. Первый матч «Вегас» выиграл, но теперь процентов на 95 все понятно (беседа состоялась до пятогого, решающего матча серии, — прим. ред.). «Вашингтон» играет намного сильнее, хотя от них в этом сезоне никто ничего выдающегося не ожидал. Кроме меня.

«Один выход «Вегаса» в финал — вещь совершенно запредельная, такого просто не может быть! Сам выход команды в плей-офф всех сильно удивил, а здесь — просто шок!». Фото nhl.com



— То есть?

— Перед началом плей-офф русскоязычная версия официального сайта НХЛ, куда я пишу еженедельные колонки, проводила опрос своих авторов, чем закончится Кубок Стэнли. Кроме меня, никто не отдал победу «Кэпиталз», и, кстати, я был близок к тому, чтобы угадать финалиста — но «Виннипег», на который я в Западной конференции ставил, проиграл «Вегасу».

Состав «Вашингтона», как казалось перед сезоном, ослаб, но его пример доказывает, что хоккей, как и спорт вообще, — штука нелинейная. Один выход «Вегаса» в финал — вещь совершенно запредельная, такого просто не может быть! Сам выход команды в плей-офф всех сильно удивил, а здесь — просто шок!

— Можно ли в КХЛ представить в финале условный «Адмирал»?

— Новички КХЛ часто выходили в плей-офф — и «Адмирал», и «Сочи», и «Куньлунь», но дальше первого раунда никто из них не прошел. Пример «Вегаса» — в определенной степени разовый. Скорее всего, в следующих сезонах он и близко не подойдет к вершине, которую вдруг покорил сейчас. Однако важно другое: в НХЛ, в отличие от КХЛ, жесткий потолок зарплат, нормальная драфтовая система, равномерно распределяются доходы от телеправ. Там все создано, чтобы НХЛ была лигой равных возможностей, чтобы в ней ключевую роль играли не деньги, а работа менеджмента и тренерские возможности. Поэтому и оказываются возможными такие феномены, как «Вегас».

— Возможно ли хоть как-то спроецировать это на РФПЛ?

— Ни в коем случае. И не только потому, что Россия — не США. Футбол по-другому выстроен. В мировом футболе нет потолка зарплат. Финансовый fair play — это все-таки совсем другое. Пример НХЛ можно было бы спроецировать на РФПЛ, если бы существовали общие ограничительные нормы. Если же мы сейчас установим жесткий потолок зарплат в нашем футболе, то это уничтожит какие бы то ни было наши результаты в еврокубках.

— Насколько хорошо выстроена РФПЛ?

— Если говорить о верхах таблицы, то РФПЛ сейчас — как это ни удивительно, достаточно здоровая лига. Хотя бы потому, что в последних четырех сезонах были четыре разных чемпиона. Это уже показатель того, что в российском футболе нет какой-то жесткой олигархии, когда одна или две команды берут титул каждый год.





«Если бы Черчесов играл в три, Рауш как латераль был бы вторым после Жиркова. При схеме 4-2-3-1 варианты на позицию левого защитника — Жирков и Кудряшов, а левого инсайда — Головин, Дзагоев, Жирков, Черышев или один из Миранчуков. Во всех этих вариантах Рауш остается лишним». Фото fcdynamo.ru

«Все центральные защитники, кроме Игнашевича, одинаково плохие»

— Сезон в Премьер-лиге закончился, впереди — чемпионат мира. Как решить вопрос с нашей защитой?

— Проблема защиты в ее сегодняшнем состоянии не будет решена ни при одной из схем. У защитников сборной России нет качества! Гранат после матча с Австрией подвергся заслуженной критике. Но сыграй на его месте Кутепов, не факт, что было бы лучше. Хотя с Турцией он сыграл получше, хотя тоже небезошибочно, но у него и оппонентов уровня Арнаутовича не было.

— Ожидали, что при такой хрупкой защите в сборную не будет вызван Роман Нойштедтер?

— Черчесов выбирал между Нойштедтером и Семеновым и остановился на защитнике «Ахмата».

— Не самый однозначный выбор?

— Они все одинаковые по классу. Одинаково плохие.

— Почему отцепили Рауша?

— В большей степени из-за травмы. Но была и еще одна причина: переход на схему с четырьмя защитниками делает его даже не дублером, а дублером дублеров. Если бы Черчесов играл в три, Рауш как латераль был бы вторым после Жиркова. При схеме 4-2-3-1 варианты на позицию левого защитника – Жирков и Кудряшов, а левого инсайда — Головин, Дзагоев, Жирков, Черышев или один из Миранчуков. Во всех этих вариантах Рауш остается лишним.

— Рауш сильно переживает?

— Он специально перешел в «Динамо» из «Кельна», чтобы попасть на ЧМ. Такая же история приключилась с Кержаковым перед Евро-2008, когда он переходил в «Динамо» из «Севильи». И Гус Хиддинк не взял Кержа на тот лучший для нашей сборной турнир так же, как сейчас Черчесов отцепил Рауша.

«Саша остается очень талантливым пацаном, и в личном общении он показался мне правильным человеком с верными понятиями о жизни. Думаю, он далеко пойдет. Его время придет на Евро-2020». Фото fcdynamo.ru

«Мне кажется, «Локо» или ЦСКА Ташаев нужнее, чем «Спартаку» и «Зениту»

— Черчесов отцепил и другого динамовца — Ташаева. Заслуженно?

— Фактически он конкурировал с Черышевым, и на основании тренировок, судя по всему, выиграл именно игрок «Вильярреала». Кроме того, для Дениса не в новинку играть против топ-футболистов, таких как Месси, Роналду, тогда как Ташаеву пока не доводилось выходить на поле ни в Лиге чемпионов, ни за сборную. Несмотря на поражение в этой конкуренции, Саша остается очень талантливым пацаном, и в личном общении он показался мне правильным человеком с верными понятиями о жизни. Думаю, он далеко пойдет. Его время придет на Евро-2020.

— Вы говорите, что он — правильный человек. В то же время, по информации «Спорт-Экспресса», Ташаев отказал «Зениту» и ЦСКА ради перехода в «Спартак».

— А что в этом неправильного? Он говорил, что до ЧМ не особо хочет думать на клубные темы. Сейчас уже есть время поразмышлять о будущем. В последние дни и «Локомотив» включился в переговоры, но, по данным моих коллег, Ташаев хочет уйти именно в «Спартак». У меня самого точной информации на этот счет нет.

— Кому из клубов Ташаев нужнее всего?

— Наверное, «Локомотиву» или ЦСКА он нужен в большей степени, чем «Спартаку» и тем более «Зениту». Группа атаки «красно-белых» достаточно разноплановая, хотя если продадут Промеса — будет другой разговор.

— Ташаев способен заменить Промеса?

— Понятно, что Квинси — крайне высококлассный футболист, его сложно будет заменить кому бы то ни было. Но со временем Ташаев способен выбиться в лидеры «Спартака».

— Вы брали интервью у Ташаева. Насколько велика у него обида на «Локомотив»? Он болел за команду все детство, но его выгнали оттуда.

— Не заметил, что он прямо сильно обижен. Понятно, что внутри наверняка что-то сидит, но с тех пор в «Локомотиве» поменялось все руководство. Любой человек судит не по команде, а по конкретным людям. Его выгоняли конкретные люди, и Семин к этим людям не имеет никакого отношения.

«Надеюсь, начнет забивать Смолов. Хотя в матчах с Австрией и Турцией он играл плохо». Фото instagram.com/smolovfedor_10

«Конфликты в «Спартаке» начались с приглашения д'Урбано»

— От кого из наших футболистов на ЧМ вы ждете «европейского» прорыва?

— Головин…

— А помимо него?

— Может выстрелить Зобнин. Надеюсь, начнет забивать Смолов. Хотя в матчах с Австрией и Турцией он играл плохо.

— «Вест Хэм» уже давно якобы хочет приобрести Смолова. У вас есть информация на этот счет?

— Чемпионат мира все расставит по своим местам. Смолов должен показать, что готов к переезду в Европу, а уже потом можно будет говорить об условном «Вест Хэме».

— На Кубке конфедераций было ощущение, что Смолову не хватает напарника впереди.

— Он тогда играл с болезненной травмой. Федор получил ее, по-моему, во время игры с Португалией.

— Болельщики иногда жалуются, дескать, вы часто «сливаете» информацию из клубных раздевалок. К примеру, благодаря вам стало известно о перепалке Карреры и игроков «Спартака» после ничьей с «Тосно».

— Если я узнаю о том, что в раздевалке точно было — не имею права как профессионал это замалчивать. Внутри «Спартака» весь сезон полыхали конфликты, и началось все с приглашения тренера по физподготовке д'Урбано. Игроки его сразу же не приняли из-за мышечных травм, которые начались из-за весьма специфических нагрузок с отягощениями. Что же касается критики в мой адрес — критикуйте сколько хотите, но д'Урбано именно по причине претензий к нему только что был уволен из «Спартака». Обидно только, что вместе с ним убрали и другого тренера по физподготовке, который ко всему этому не имел отношения, — испанец Хавьер Сальсес Нойя. Лес рубят — щепки летят.

— «Спартак» 16 лет ждал чемпионства. Сколько ждать следующего?

— Состав у «Спартака» по российским меркам высококлассный. Если внутри команды не будет полыхать пожар, и игроки смогут вновь раскрыть весь свой потенциал, то «Спартак» может вернуть чемпионство уже в следующем сезоне.

«Состав у «Спартака» по российским меркам высококлассный. Если внутри команды не будет полыхать пожар, и игроки смогут вновь раскрыть весь свой потенциал, то «Спартак» может вернуть чемпионство уже в следующем сезоне». Фото spartak.com

Сборная Игоря Рабинера

— Если бы вы были Черчесовым, какой состав выпустили бы на матч с Саудовской Аравией?

— С первым номером все очевидно. Играть будем в четыре защитника, и провал схемы в матче с Австрией — абсолютно не показатель. Пожалуй, налево поставлю Кудряшова, справа — Фернандес, один из центральных защитников — Игнашевич, а вот его напарником будет, наверное, Кутепов. Самая спорная кандидатура, от безысходности. В опорную зону однозначно войдет Роман Зобнин. Ближе к атаке сыграет Александр Головин, и, пожалуй, соглашусь с Черчесовым, выставившим его против Турции на месте левого инсайда. Под нападающим — либо Алан Дзагоев, либо Алексей Миранчук, их шансы почти равны. А вот кто будет вторым опорным вместе с Зобниным — Далер Кузяев или Юрий Газинский — пока сказать затрудняюсь. Зато справа — безусловно, Самедов. Он может неважно играть, но забивает и отдает голевые передачи. Вот и с Турцией забил, причем мастерски. Во втором и третьем матче схема может быть совсем другой. Персонально с Уругваем я бы выставил схему с тремя центральными защитниками. Чтобы Кавани с Суаресом не смогли разбежаться вблизи штрафной.

— Ваша версия атаки?

— Смолов выглядит пока очень неубедительно. Но Дзюбе во втором матче Черчесов вообще не дал шанса. Поэтому трудно предположить, что Артема могут поставить с первых минут с Саудовской Аравией. Однако, если Федор будет продолжать играть так же, как в контрольных матчах, Дзюба может выхватить у него знамя ударного форварда.

— Вы как-то научились различать братьев Миранчуков?

— Не особо. Разве что по тому, что Алексей — левша, а Антон — правша, да и бутсы разных фирм. Но на тренировках, если у них нет номеров, могут возникнуть проблемы.