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Россия в рамках решения ОПЕК+ на середину июля нарастила добычу на 1,4%

21:29, 17.07.2018
Россия в рамках решения ОПЕК+ на середину июля нарастила добычу на 1,4%
Фото: pixabay.com

Россия в рамках решения ОПЕК+ за первые две недели июля увеличила добычу нефти на 21 тыс. тонн в сутки по сравнению со средним июньским значением — до 1,531 млн тонн.

В конце июня страны ОПЕК+ приняли решение вернуться к стопроцентному исполнению обязательств по ограничению добычи, в рамках чего было принято решение нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Сделка по сокращению перевыполнялась на протяжении нескольких месяцев, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Татарстан снизил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

АналитикаПромышленностьНефть
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