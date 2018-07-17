Россия в рамках решения ОПЕК+ на середину июля нарастила добычу на 1,4%

Россия в рамках решения ОПЕК+ за первые две недели июля увеличила добычу нефти на 21 тыс. тонн в сутки по сравнению со средним июньским значением — до 1,531 млн тонн.

В конце июня страны ОПЕК+ приняли решение вернуться к стопроцентному исполнению обязательств по ограничению добычи, в рамках чего было принято решение нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Сделка по сокращению перевыполнялась на протяжении нескольких месяцев, сообщает ТАСС.



Ранее стало известно, что Татарстан снизил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.