Исламский телеканал «Хузур ТВ» запустили в Башкирии

В Башкирии запустили исламский телеканал «Хузур ТВ». Пока он появился в сетке вещания жителей только трех городов: Уфы, Нефтекамска, Белорецка.

В целом сейчас его могут смотреть на территории республики 17 тыс. человек. Отмечается, что контент состоит из познавательных программ, детских и развлекательных телепередач. Канал, по задумке авторов, должен освободить общество от стереотипов, связанных с религией, радикальных взглядов, убеждений, деморализирующих общество, сообщает islam-today.

Напомним, в марте на территории Татарстана запустили тестовую трансляцию «Хузур ТВ». Тогда телеканал транслировали в сетях IPTV компании «Таттелеком», также запустили его интернет-версию на сайте huzurtv.ru.