Профильный комитет ГД рекомендовал принять в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал его принять в I чтении.

Документ также поддержали комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитет по охране здоровья, пишет RNS.

Напомним, что Госдума 19 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.