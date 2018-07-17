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Профильный комитет ГД рекомендовал принять в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

17:19, 17.07.2018
Профильный комитет ГД рекомендовал принять в I чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал его принять в I чтении.

Документ также поддержали комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитет по охране здоровья, пишет RNS.

Напомним, что Госдума 19 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

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