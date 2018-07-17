Экс-главе московского Следкома предъявили обвинение в коррупции — СМИ

Бывшему начальнику Главного следственного управления СКР по Москве Александру Дрыманову предъявили обвинение в получении взятки.

«В настоящее время идет процедура предъявления обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует «Интерфакс» источника.

В случае доказательства вины Дрыманова ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам он не признает вину, считает возбужденное уголовное дело оговором.

Сегодня стало известно, что ФСБ задержала главу московского Следкома Александра Дрыманова в качестве подозреваемого по уголовному делу.