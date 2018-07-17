Хоккеист «Барса» Иван Емец: «Стремлюсь вернуться в КХЛ»

Нападающий казанского «Барса» Иван Емец, перебравшийся в Казань прошлым летом из новокузнецкого «Металлурга», рассказал, как состоялся его переход в систему «Ак Барса», и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— Мы узнали, что «Металлург» будет выступать в ВХЛ. Ждали решения по нам, игрокам — либо получаем статус свободных агентов, либо остаемся в Новокузнецке. И, не дождавшись нашего статуса, нас отдали в «Ак Барс» в обмен на денежную компенсацию.



— Какие мысли пришли в голову в первый момент, когда узнал о сделке?

— Сначала никаких не было. Потом понял, что еду в топ-команду, в ряды неоднократного чемпиона России и обладателя Кубка Гагарина, а, значит, открываются перспективы и надо все начинать заново.



— Дома легко отпустили?

— Да, из Новокузнецка рано или поздно все уезжают.

— Сезон 2017/18 ты отыграл в ВХЛ — в начале и в конце в «Нефтянике» (29 игр и 2 матча в плей-офф — одна голевая передача), в середине чемпионата за «Барс» (11 игр — 6 (1+5) баллов — «Ак Барс Инфо»). Почему в «Нефтянике» шайбами и передачами не удалось отличиться?



— Предсезонные игры дались мне хорошо, начинал чемпионат в одном из первых звеньев. Но опять повторилось, что долго не мог отличиться и доверие тренерского штаба ко мне начало пропадать. Затем меня обменяли в «Барс», а здесь и доверие тренеров, и игровое время… Пошли первые очки, начал набирать форму через игровую практику. Окончание сезона провел в «Нефтянике», но там больше доверяли опытным ребятам, а обо мне уже сложилось определенное мнение, так что проявить себя не смог.



— Какие перед собой ставишь цели на сезон?

— Вместе с «Барсом» провести удачный сезон и решить задачу выхода в плей-офф. Кубковые серии — кульминация сезона, это совершенно другие игры, где цена ошибки многократно возрастает, и мысли «сегодня проиграл, завтра выиграю» отпадают. Этого «завтра» может уже и не быть. А сам, конечно, стремлюсь вернуться в КХЛ.

Напомним, Иван Емец вместе еще с семью хоккеистами перебрался из Новокузнецка в Казань прошлым летом, когда стало известно, что «Кузня» покинет КХЛ.