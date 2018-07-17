Стартовало первенство Футбольной национальной лиги
17 июля стартует очередное первенство Футбольной национальной лиги.
В первом туре встречаются: «СКА-Хабаровск» — «Армавир», «Луч» (Владивосток) — «Химки» (Московская область), «Томь» (Томск) — «Факел» (Воронеж), ФК «Тюмень» — «Балтика» (Калининград), «Зенит-2» (Санкт-Петербург) — ФК «Тамбов», «Мордовия» (Саранск) — ФК «Нижний Новгород», «Авангард» (Курск) — Шинник (Ярославль), «Краснодар-2» — «Сибирь» (Новосибирск), ФК «Чертаново» — «Ротор» (Волгоград), «Сочи» — «Спартак-2» (Москва).
Два матча на Дальнем Востоке уже завершились. Гости из «Химок» выиграли во Владивостоке — 1:0, а «СКА-Хабаровск» не гостеприимно обошелся с «Армавиром» — 3:0.СпортФутбол
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