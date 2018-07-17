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Видеоблогеры нашли на заброшенной украинской базе около 300 готовых к бою танков

13:48, 17.07.2018
Видеоблогеры нашли на заброшенной украинской базе около 300 готовых к бою танков
Фото: ru.wikipedia.org / Bandanschik

Два видеоблогера нашли на заброшенной украинской военной базе около 300 полностью готовых к бою танков. Ролик с места события они опубликовали в YouTube.

По словам сталкеров, они исследовали заброшенные здания в поисках бункера или бомбоубежища и внезапно наткнулись на военную технику. Они обнаружили 300 советских танков, а также около 10 новых Т-64 и грузовой автомобиль для перевозки боевых машин.

Местонахождение заброшенной базы блогеры не раскрыли.

ПромышленностьОПК
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