Видеоблогеры нашли на заброшенной украинской базе около 300 готовых к бою танков

Два видеоблогера нашли на заброшенной украинской военной базе около 300 полностью готовых к бою танков. Ролик с места события они опубликовали в YouTube.

По словам сталкеров, они исследовали заброшенные здания в поисках бункера или бомбоубежища и внезапно наткнулись на военную технику. Они обнаружили 300 советских танков, а также около 10 новых Т-64 и грузовой автомобиль для перевозки боевых машин.

Местонахождение заброшенной базы блогеры не раскрыли.