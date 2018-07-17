Более 15% предприятий Татарстана не подключились к обязательной системе ветсертификации «Меркурий»

В настоящее время в Татарстане к системе ветсертификации «Меркурий» еще не подключилось 15—17% предприятий республики. Об этом сообщил начальник отдела управления РСХН по РТ Ильшат Мухаметшин.

К концу июля ожидается, что охват системой в Татарстане составит 95%, передает корреспондент «Реального времени».

Отмечается, сегодня в Татарстане оформлено более 14 млн ЭВСД, в том числе с 1 июля по сегодняшний день — более 1,1 млн.

Напомним, «Меркурий» разработал Россельхознадзор. Отмечается, что первые полгода штрафовать за отсутствие регистрации в системе не будут, однако после денежная санкция может составить до 500 тыс. рублей. Ранее в системе произошел сбой.