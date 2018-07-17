Глава Чувашии назначил своим помощником замминистра здравоохранения
Глава Чувашии Михаил Игнатьев назначил своим помощником замминистра здравоохранения республики Светлану Ананьеву.
Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на портале правительства ЧР.
«Администрации Главы Чувашской Республики заключить с Ананьевой С.И. срочный служебный контракт на период исполнения мной полномочий Главы Чувашской Республики», — говорится в документе.
Одновременно премьер-министр Чувашии Иван Моторин освободил Ананьеву от должности замминистра здравоохранения республики.
Чиновница окончила Чувашский государственный университет в 1995 году. Должность заместителя главы Минздрава ЧР она занимала с ноября 2015 года.ОбществоВласть
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