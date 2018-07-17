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Глава Чувашии назначил своим помощником замминистра здравоохранения

12:05, 17.07.2018
Глава Чувашии назначил своим помощником замминистра здравоохранения
Фото: gov.cap.ru

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назначил своим помощником замминистра здравоохранения республики Светлану Ананьеву.

Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на портале правительства ЧР.

«Администрации Главы Чувашской Республики заключить с Ананьевой С.И. срочный служебный контракт на период исполнения мной полномочий Главы Чувашской Республики», — говорится в документе.

Одновременно премьер-министр Чувашии Иван Моторин освободил Ананьеву от должности замминистра здравоохранения республики.

Чиновница окончила Чувашский государственный университет в 1995 году. Должность заместителя главы Минздрава ЧР она занимала с ноября 2015 года.

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