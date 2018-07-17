На строительство саратовского аэропорта «Гагарин» дополнительно выделят 496 млн рублей

Саратовская область получит 496 млн рублей на строительство приаэропортовой зоны аэропорта «Гагарин» в Сабуровке.

Дополнительные средства будут направлены из федерального резервного фонда. Об их выделении попросил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин у председателя правительства Дмитрия Медведева.

Планируется, что аэропорт «Гагарин» введут в эксплантацию в первом полугодии 2019 года. Стоит отметить, что для строительства и обустройства подъездных путей к аэропорту требуется еще 500 млн рублей, пишет «Взгляд-инфо».

Напомним, ранее Саратовская область получила 1 млрд рублей на строительство нового аэропорта, который назвали в честь Юрия Гагарина.



