В Чебоксарах подростку из Татарстана провели уникальную операцию по исправлению позвонка-бабочки

В Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах провели операцию по исправлению позвонка-бабочки. Хирурги впервые в России применили метод «mini open», то есть провели операцию без больших разрезов.



16-летний подросток из Татарстана поступил в центр с жалобами на выраженную деформацию позвоночника и боли в спине.

«Применялось консервативное лечение, процесс неуклонно прогрессировал. Специалисты центра диагностировали врожденную патологию развития позвоночника — так называемый бабочковидный позвонок, когда не происходит полного слияния двух половинок позвонка», — приводят «Чебоксарские новости» слова начальника научного отдела медицинского учреждения Елены Преображенской.

Операция длилась 9 часов 50 минут. Отмечается, что такой участок может появиться в любом отделе позвоночника, причем по статистике число детей с этой аномалией растет с каждым годом. Последствиями могут стать смещение внутренних органов и образование горба.