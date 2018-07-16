В селе Нижегородской области из-за птичьего гриппа ввели карантин

Краснооктябрьский район Нижегородской области в период действия карантина будет находиться под наблюдением. На дорогах из неблагополучного села установлены дезинфекционные «кордоны», вводится ограничение движения транспорта. Меры будут действовать до особого распоряжения главы региона.



Уразовский сельский совет Краснооктябрьского района попал в границы угрожаемой зоны по птичьему гриппу, очаг которого обнаружен в подсобном хозяйстве села Уразовка, сообщает ИА REGNUM. В селе ввели ограничили выгул пернатых, вывоз всех видов животных, которые восприимчивы к данному заболеванию, и их продукции, а также торговля птицей.

Отмечается, что до 19 июля 2018 года в селе должны произвести учет птиц и продуктов птицеводства, изъять их и произвести убой бескровным методом. До 23 июля профильные ведомства должны произвести расчет необходимых денежных средств для выплаты компенсаций жителям за изъятую птицу.

Во всем районе проведут учет птицы и внеплановую вынужденную вакцинацию от птичьего гриппа.

Накануне стало известно, что в Татарстан из Пензенской области завезли зараженную птичью продукцию.