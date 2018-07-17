В Японии из-за наводнения погибли более 220 человек

Жертвами наводнения в Японии стали 222 человека. Местонахождение еще 20 человек остается неизвестным, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней.



По-прежнему около 4 тыс. человек остаются в эвакуационных пунктах, передает «РИА Новости».

В пострадавших районах не работают магазины, нарушена работа водопровода. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи.

Напомним, ливневые дожди в Японии привели к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.