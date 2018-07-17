Комитет Госдумы РФ по труду рассмотрит законопроект о пенсионной реформе

Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов рассмотрит на заседании во вторник законопроекты об изменениях в пенсионной системе.

В том числе будет рассматриваться увеличение возрастного порога для выхода на пенсию, мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 63-х. Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. Докладчиком по вопросу от правительства выступит министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает ТАСС.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что средняя пенсия по старости в России существенно уменьшится относительно средней зарплаты, если решение о подъеме возраста выхода на пенсию не будет принято.