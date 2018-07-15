Силуанов рассказал о возможном уменьшении размера пенсий

Средняя пенсия по старости в России существенно уменьшится относительно средней зарплаты, если решение о подъеме возраста выхода на пенсию не будет принято, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что сейчас соотношение средней пенсии к средней зарплате составляет 33%. В случае, если «ничего не делать», то этот показатель составит всего 20%, передает «Интерфакс».

Также рассматривалось увеличение ставки страховых взносов в ПФР. Однако в таком случае, отметили эксперты, появится риск роста «зарплат в конвертах».

Ранее в Госдуме поддержали предложение увеличить переходный период при повышении пенсионного возраста.