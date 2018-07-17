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В Татарстане сегодня ожидаются дожди, грозы и до +31°С

04:32, 17.07.2018
В Татарстане сегодня ожидаются дожди, грозы и до +31°С
Фото: скриншот

В Татарстане сегодня, 17 июля, ожидается переменная облачность. Местами вновь может пройти кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха в Татарстане днем составят от 26 до 31 градуса выше ноля.

В Казани столбики термометров покажут от 28 до 31 градуса. В Набережных Челнах — 26°С — 29°С тепла.

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