Беспилотник «Яндекса» доехал из Москвы до Казани за 11 часов

Беспилотный автомобиль, который разрабатывает «Яндекс.Такси», проехал 780 км из Москвы до Казани за 11 часов. Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что поездка на 99% прошла в автоматическом режиме, однако во время передвижения в водительском кресле находился пилот-испытатель. Большая часть пути пролегала по федеральной автодороге М7 «Волга». При движении беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.

В «Яндексе» также отметили, что во время поездки беспилотного автомобиля менялось качество асфальта, разметки, ширина трассы, погода. При этом машина двигалась как в светлое, так и в темное время суток.

Напомним, что сервис «Яндекс.Такси» в феврале этого года протестировал беспилотник на улицах Москвы.