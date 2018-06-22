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Беспилотник «Яндекса» доехал из Москвы до Казани за 11 часов

12:49, 22.06.2018 1
Беспилотник «Яндекса» доехал из Москвы до Казани за 11 часов
Фото: kremlin.ru

Беспилотный автомобиль, который разрабатывает «Яндекс.Такси», проехал 780 км из Москвы до Казани за 11 часов. Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что поездка на 99% прошла в автоматическом режиме, однако во время передвижения в водительском кресле находился пилот-испытатель. Большая часть пути пролегала по федеральной автодороге М7 «Волга». При движении беспилотник соблюдал действующие на трассе скоростные ограничения.

В «Яндексе» также отметили, что во время поездки беспилотного автомобиля менялось качество асфальта, разметки, ширина трассы, погода. При этом машина двигалась как в светлое, так и в темное время суток.

Напомним, что сервис «Яндекс.Такси» в феврале этого года протестировал беспилотник на улицах Москвы.

Технологии
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