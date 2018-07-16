Премьер-министр Чувашии назначил Леонида Ватковского заместителем главы Минэкономразвития республики
Премьер-министр Чувашии Иван Моторин подписал распоряжение о назначении замминистра экономического развития, промышленности и торговли республики. Пост занял Леонид Ватковский.
Согласно документу, с ним будет заключен срочный служебный контракт на период отсутствия государственного гражданского служащего Чувашии, за которым сохранена должность государственной гражданской службы.
Ранее Ватковский занимал должность исполнительного директора ЗАО «Комплексное обеспечение» (входит в концерн «Тракторные заводы»).ОбществоВласть
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