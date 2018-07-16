Власти Ижевска начали ремонт улицы Буммашевской

Дорожники Ижевска начали ремонт участка улицы Буммашевской. Городские власти намерены заменить асфальт на протяжении почти 3 км.

Участок от улицы 10 лет Октября будет отремонтирован в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщается на сайте администрации Ижевска.

Кроме замены асфальта подрядчик выполнит ямочный ремонт, установит бортовые камни, заменит 21 чугунный люк, уложит выравнивающий слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона и верхний слой из ЩМА.

Также планируется ремонт тротуара.