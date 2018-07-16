В 2019 году на переобучение работников выделят 1,5 млрд рублей

В следующем году на переобучение работников в рамках реализации проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» потратят порядка 1,5 млрд рублей против 500 млн в этом году. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

«То, что связано с последующим, мы будем продолжать эту программу с учетом выделения чуть менее 1,5 млрд рублей каждый год, начиная со следующего. Сейчас мы с Минфином будем уточнять эту позицию», — сказал Топилин.

По словам министра, программа затронет порядка 21 тыс. работников, пишет ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об улучшении условий труда в России за последние 20 лет.